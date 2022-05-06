Более 5500 волонтеров Москвы будут участвовать в мероприятиях ко Дню Победы

Более 5500 московских волонтеров будут помогать на мероприятиях, посвященных Дню Победы, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Их главной задачей в ходе празднования 77-летия Победы станет сопровождение почетных гостей — ветеранов, прибывающих в город из других регионов.

«[Волонтеры] встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И, конечно, добровольцы поддержат народное шествие "Бессмертный полк" — сопроводят его участников по всему маршруту», — рассказала Наталья Сергунина.

Волонтеры будут работать на семи вокзалах и в трех аэропортах столицы с 8:00 до 22:00. Главные функции волонтеров — встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания повышенной комфортности, вызов транспорта и сопровождение. Они также расскажут о праздничной программе мероприятий.

Одним из знаковых событий станет патриотическая акция «Бессмертный полк». Москвичи и гости города пройдут по улицам с портретами своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Добровольцы будут сопровождать их, раздавать бутилированную воду.

Волонтерское движение активно развивается в столице. Так, в 2021 году при поддержке волонтеров прошли акции «Поздравь ветерана», «Красная гвоздика», фестиваль «Спасская башня», празднование Дня государственного флага и другие мероприятия.

Узнать больше о патриотическом направлении добровольческой деятельности и событиях, приуроченных к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.