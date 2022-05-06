Песков оставил без комментариев сообщение канцелярии премьера Израиля

Представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 6 мая, оставил без комментариев сообщение канцелярии израильского премьера о том, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял извинения президента России Владимира Путина за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Разговор [между Беннетом и Путиным] был очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения», — сказал Песков на брифинге.

Пескова также спросили, должен ли, по его мнению, извиниться Лавров, который в интервью телеканалу Rete 4 упомянул о якобы еврейских корнях лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

«Я не совсем понимаю ваш вопрос. Мы продолжаем наш доверительный, дружественный диалог с израильскими друзьями, наш президент на связи с Беннетом. Они условились о продолжении контактов», — ответил Песков.

Накануне политики провели телефонный разговор. В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин поздравил премьера и народ Израиля с днем независимости. Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине и подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля.

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