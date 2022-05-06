Почти 80 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области

В Калужской области за неделю 77 человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным экспертов, количество укусов в первые дни мая 2022 года примерно соответствует аналогичному периоду 2021 года. В основном на вредителей жаловались жители Калуги, Жуковского, Малоярославецкого, Козельского и других районов.

В числе пострадавших — 15 детей. За неделю в лаборатории исследовали 47 клещей, снятых с людей. 11 вредителей оказались переносчиками клещевого боррелиоза.

На этой неделе в детских садах и школах Калуги начались акарицидные обработки. Учреждения, где обработка не состоится, не смогут открыть оздоровительные лагеря.

Ранее сообщалось, что в Омской области от укусов клещей пострадали 738 человек, в том числе 315 детей. Боррелиями заражены 5,3% вредителей, еще 0,3% особей оказались переносчиками энцефалита. Тем не менее случаи клещевых заболеваний среди населения не выявлены.