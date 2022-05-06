В Кремле оценили слова Лукашенко о спецоперации России по защите Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 6 мая, на брифинге прокомментировал высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о ходе специальной военной операции России по защите мирного населения в Донбассе.

«Операция идет по плану», — ответил представитель Кремля.

5 мая агентство Associated Press опубликовало интервью, в котором Лукашенко выразил мнение, что спецоперация в Донбассе затянулась.

3 мая президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в контексте специальной операции РФ по защите Донбасса. По итогам разговора главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

17 марта Лукашенко сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским лидером мирный договор, то будет вынужден капитулировать.

1 марта белорусский президент отметил, что российские военные проводят операцию с хирургической точностью, чтобы не пострадало мирное население.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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