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Галерею Героев благоустроят на территории Петрозаводска

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В Петрозаводске объявили тендер на выполнение работ в районе мемориала «Галерея Героев Советского Союза — уроженцев Карелии». Начальная стоимость благоустройства составляет 23,2 млн рублей.

Подрядчику предстоит преобразить обширную территорию в районе дома №43 по улице Красной. Работы будут разбиты на два этапа. В перечне задач значится облицовка стел полированными гранитными камнями и штукатурка фасадов раствором по камню с окраской. Также планируется разработка грунта, обрезка крон деревьев, устройство бортовых камней и дорожных покрытий, а также уступов по откосам насыпей. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Благоустройство необходимо провести до 1 сентября 2022 года. На выполненные работы будет установлена гарантия 36 месяцев.

На мемориале увековечены имена 28 Героев Советского Союза. Галерея Героев представляет собой три бетонные стелы, которые облицованы малиновым кварцитом. В нишах установлены портреты Героев, а в центре мемориала находится одноструйный фонтан. Территория была открыта в 1977 году.

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