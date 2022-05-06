В Кремле анонсировали появление доказательств инсценировки в Буче

Обстоятельства в Буче являются хорошо срежиссированной инсценировкой и Кремль предъявит доказательства этому. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта тема хорошо известна, и достаточно детально и аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», — так Песков ответил на вопрос, общались ли на тему событий в украинском поселке Буча президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Позже, по словам представителя Кремля, власти раскроют, из какой страны организаторы и кто за ними стоит.

Накануне, 5 мая, Лукашенко в интервью Associated Press призвал Запад прекратить врать о Буче. Журналист попросил белорусского лидера передать Путину, что зверства на Украине со стороны России пора прекратить, на что Лукашенко ответил, что западным странам нужно прекратить врать, так как ему прекрасно известно, кто организовал эту показуху.

Ранее, 26 апреля, Путин на встрече с Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче и Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

12 апреля Лукашенко заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Как указали в МО, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

15 апреля, Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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