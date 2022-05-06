Предприниматели Подмосковья смогут оформить налоговый патент через МФЦ

В МФЦ Московской области появилась возможность оформить налоговый патент. Об этом сообщается на сайте регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Данная услуга актуальна для бизнеса, поскольку освобождает от расчета налогов и сдачи деклараций. По словам главы ведомства Надежды Куртяник, индивидуальные предприниматели теперь смогут подать заявку на налоговый патент в МФЦ.

«Предприниматели, использующие патентную систему, могут воспользоваться и налоговыми каникулами до 2023 года включительно», — приводит ее слова телеканал «360».

Так, если предприниматель покупает патент, он освобождается от уплаты трех видов налога: НДФЛ, НДС и на имущество физических лиц.

Для оформления налогового патента необходимо прийти в МФЦ с паспортом и заполнить заявление. Оформляется он на срок от одного до 12 месяцев, пишет RT.

Ранее предприниматели могли подать заявку исключительно очно — в налоговой.

В конце апреля в Москве запустили льготную ипотеку для предпринимателей. Льготный кредит могут получить компании, зарегистрированные в Москве, вне зависимости от отрасли, уточнил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Программа позволяет приобрести как строящуюся, так и готовую недвижимость. С поручительством столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса можно взять заем на полную стоимость объекта.