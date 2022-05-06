Мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей за прыжок на пути на станции метро «Выхино»

Суд оштрафовал на 20 тыс. рублей жителя Подмосковья, который спрыгнул на пути на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в пятницу, 6 мая.

В ведомстве рассказали, что ранее полицейские задержали на станции метро «Выхино» 20-летнего правонарушителя, который перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути. Свой поступок он объяснил желанием пройти бесплатно на станцию метро.

«В отношении задержанного отделом полиции № 5 УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 с. 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

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Очевидцы, бросились ей на помощь и помогли выбраться, отмечает телеканал «360». Девочка не получила травм.