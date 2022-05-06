Глава ЕК оценила сумму финансовой помощи Киеву за 10 недель в €4 млрд

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на организованном немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung брифинге 6 мая заявила, что за десять недель, прошедших с начала специальной операции по защите Донбасса, ЕК предоставил Украине только финансовой помощи на общую сумму €4 млрд.

«Только за последние 10 недель Евросоюз (ЕС) внес на поддержку Украины €4 млрд», — приводят в издании слова фон дер Ляйен.

При переводе в доллары общая сумма траншей составляет $4,23 млрд. Председатель Еврокомиссии также отметила, что на Украине сейчас очень многое «стоит на кону», а ситуация является «больше, чем стресс-тестом для экономики ЕС».

К помощи Урсула фон дер Ляйен отнесла также санкционное давление на Россию. Задача европейских лидеров — лишить РФ источников дохода и «повысить цену» за все происходящее с 24 февраля, отметила она.

30 апреля французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву.

Страны Запада усугубляют санкции в связи с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса. При этом большинство вводимых рестрикций сильно бьет по самим государствам-членам ЕС, которые выступают в качестве их авторов.

Так, 23 апреля сообщалось, что на фоне антироссийских санкций стремительно выросла стоимость авиабилетов во Франции. За год цены на авиаперелеты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1%, а на перелеты в заморские территории страны — на 13,5%. На фоне усугубляющегося продовольственного кризиса президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении продуктовых чеков для поддержки малоимущих французов.

13 апреля стало известно, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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