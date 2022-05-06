В МИДе заявили о продолжении Россией поставок товаров АПК и удобрений

Россия будет выполнять обязательства по поставкам товаров агропромышленного комплекса (АПК) и удобрений. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Наша страна при любых условиях остается ответственным участником мирового рынка. Мы намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений», — заявил он на брифинге.

Зайцев отметил, что Россия осознает значение этих контрактов для социально-экономического развития партнеров страны.

Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости вернуть на мировые рынки удобрения и продовольственные товары из России, Украины и Белоруссии, несмотря на сложившуюся геополитическую и экономическую обстановку.

31 марта сообщалось, что спустя месяц после введения первых санкций в отношении РФ США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Таким образом, теперь они не попадут в черный список.

10 марта президент РФ Владимир Путин в связи с санкциями Запада предложил переориентировать российский рынок удобрений, как и рынок энергоресурсов и металла, на другие направления при необходимости.

8 марта президент Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца текущего года нужно обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин.

4 марта глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сбои в отгрузках удобрений из РФ несут риск дефицита продовольствия в ряде стран. По его словам, Россия входит в тройку мировых лидеров — поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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