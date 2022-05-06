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СК установит инициаторов вызова на допрос на Украину Шойгу и Медведева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственный комитет РФ установит должностных лиц Украины, вызвавших на допрос заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Также на допрос вызывают директора ФСБ Александра Бортникова, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Росгвардии Виктора Золотова и полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

«Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] поручил следователям установить основания, инициаторов этих решений (вызова на допрос. — «Известия») и конкретных должностных лиц, причастных к ним. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день офис генерального прокурора Украины вызвал на допрос должностные лица России. Допросы назначены на 16, 17 и 18 мая, пишет ТАСС.

4 марта украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на суверенитет страны. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, суд разрешил прокурорам Украины задержать Михалкова и доставить в суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Обстановка в регионе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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