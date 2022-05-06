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Урбанисты спрогнозировали повышение стоимости проезда в Ставрополе

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Урбанисты спрогнозировали неминуемый рост цен на проезд в общественном транспорте Ставрополя. Перевозчики уже столкнулись с резким подорожанием запчастей даже отечественного производства, сообщили NewsTracker сотрудники транспортных фирм.

Как рассказал агентству Владимир, который не первый год работает в сфере перевозок, неделю назад ему пришлось менять коробку передач на «Газели». Стоимость запчасти вместе с работой выросла с 15–20 тыс. рублей до 40 тыс. Сцепление на этот же автомобиль теперь можно приобрести не менее чем за 15 тыс. рублей вместо 7–10 тыс. рублей.

Несмотря на это перевозчикам не дают повышать цены на проезд. Данный вопрос в течение последнего месяца поднимался несколько раз, но тарифная комиссия не нашла причин для повышения стоимости.

В этот раз перевозчиков поддерживают урбанисты. Эксперт АНО «Города за здравый смысл» Андрей Черников заявил о необходимости поиска баланса и детального изучения проблемы.

«Проезд повышать придется, так как в противном случае мы рискуем безопасностью и не оставляем перевозчику возможность устранять поломки и развиваться, с чем и так есть проблемы», — заявил собеседник агентства.

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