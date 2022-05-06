Места концентрации ДТП ликвидируют на трассах в Тамбовской области

Работы по ликвидации мест концентрации ДТП начались на федеральных трассах в Тамбовской области. Мероприятия пройдут до начала июня.

На текущий момент работы ведутся на трассе Р-22 «Каспий». Очаги аварийности расположены на 359-м, 468-м и 486-м км трассы, а также на 3 км подъезда к Тамбову. Кроме того, дорожники вышли на трассу Р-208 «Тамбов-Пенза», где зарегистрирован один очаг аварийности. В общей сложности в 2021 году в местах концентрации произошло 17 ДТП, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Рабочие наносят шумовые полосы и структурную разметку перед опасными зонами. Кроме того, будет введено ограничение скорости движения и установлены информационные щиты.

На трассах Р-119 Орел–Ливны–Елец–Липецк–Тамбов» и Р-193 Воронеж –Тамбов в 2022 году в рамках программы по повышению уровня безопасности движения будут установлены линии освещения. На трассе Тамбов–Пенза на съездах к детским лагерям установят пешеходные светофоры.