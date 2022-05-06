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Минобороны: российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ

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Российские ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25, а также перехватили четыре баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Преображенное в ЛНР. Об этом на брифинге в пятницу, 6 мая, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция
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Кроме того, в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области ВС РФ уничтожили тактический ракетный комплекс ВСУ «Точка-У».

Конашенков отметил, что за ночь российская авиация поразила 24 украинских военных объекта, в их числе — 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийскую батарею на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Кранополья ДНР.

Помимо этого, российские ракетные войска в районе Никифоровки уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300 и поразили еще пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пишет RT.

Также артиллеристы ВС РФ поразили шесть пунктов управления, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, три клада боеприпаса, а также 26 артиллерийских батарей ВСУ. Помимо того, были ликвидированы до 280 националистов и 41 единица военной техники.

Кроме того, было уничтожено 13 беспилотников ВСУ над Донбассом, Харьковской и Херсонской областями, сообщает телеканал «360».

Кроме того, Конашенков рассказал, что был уничтожен крупный склад боеприпасов украинских войск в населенном пункте Краматорск, сообщает сайт kp.ru.

Накануне, 5 мая, в военном ведомстве рассказали, что российские ПВО сбили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ): Су-24, Су-27 и Су-25, а также 14 беспилотников.

Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, в свою очередь, тогда же в течение дня поразила 45 военных объектов Украины.

По данным МО РФ, всего с начала спецоперации удалось уничтожить 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотника, 290 ЗРК, 2854 танка и других боевых бронемашин, 329 установок РСЗО, 1 338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 683 единицы военной автоспецтехники, отмечает телеканал «Звезда».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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