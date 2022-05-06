В МИД РФ заявили о стагнации в российско-украинских переговорах

Переговоры Москвы и Киева находятся в состоянии стагнации. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Он пояснил, что страны НАТО, которые выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, на деле делают всё, чтобы этого не допустить.

«Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд. Активно участвуют в поставках вооружений Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики», — пояснил Зайцев.

По его словам, это ведет только к затягиванию боевых действий.

«На этом фоне понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования. Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — заключил Зайцев.

Днем ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, представители Киева «откатывают обратно» ранее достигнутые договоренности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что переговорный процесс не вселяет уверенности в результативном конце, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свои предложения.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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