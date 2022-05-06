Мэр Мариуполя рассказал о разминировании ведущих к городу дорог

Практически все дороги, которые ведут в Мариуполь, разминированы. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил мэр города Константин Иващенко в эфире «Соловьев Live».

«Все дороги, которые ведут в город, кроме из Мангуша, уже все разминированы, и по ним разрешено движение», — сказал он.

Днем ранее в Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД Донецкой Народной Республики (ДНР). Сотрудники отдела предоставляют правовую поддержку участникам дорожного движения и консультируют население освобожденных территорий о порядке эксплуатации транспортных средств.

30 апреля корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин рассказал, что западным журналистам показали разминирование порта Мариуполя. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), отходя, бросили у побережья множество мин.

Жители города стараются вернуться к привычной жизни. Так, 29 апреля корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что в Мариуполе после освобождения города открылся первый супермаркет. Как пояснила сотрудница магазина, ассортимент пока неполный, но он будет пополняться каждый день.

За день до этого стало известно, что Минстрой РФ рассматривает вопрос помощи в восстановлении Мариуполя. Глава ведомства Ирек Файзуллин уточнил, что на данный момент этот вопрос находится на стадии «не намерения, а обследования».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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