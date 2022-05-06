Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов на заводе «Энергомашспецсталь»

На территории завода «Энергомашспецсталь» в украинском Краматорске уничтожен крупный склад боеприпасов. Об успешной работе Воздушно-космических сил (ВКС) России сообщил в пятницу, 6 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как рассказал представитель оборонного ведомства, завод был ликвидирован высокоточными ракетами воздушного базирования.

В тот же день на брифинге стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29 — и 13 беспилотников. Также были уничтожены четыре ракеты «Точка-У».

Накануне оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ в течение дня поразила 45 военных объектов Украины. Также ракетными войсками были уничтожены артиллерийская батарея на огневых позициях, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

В четверг же Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Канатово, недалеко от города Кировоград в Кировоградской области.

1 мая в российском оборонном ведомстве сообщили, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме был уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Также ракетами была разрушена взлетно-посадочная полоса аэродрома.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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