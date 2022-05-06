Десяток официальных пляжей намерены открыть в Уфе этим летом

На территории Уфы этим летом будут функционировать 10 официальных пляжей. Об этом замначальника управления гражданской защиты (УГЗ) Александр Григорьев рассказал в ходе оперативного совещания в мэрии.

В Ленинском районе города откроют сразу три пляжа: «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак-Яр Нижегородка». Все они расположены на реке Белой. В Октябрьском районе одобрены два пляжа: «Берег Солнце» и «Сипайловское Сочи» на реке Уфимке, пишет «МедиаКорСеть».

В Калининском районе откроют пляж «Песчаный» на Уфимке, а также «Райский берег» и «Гольфстрим» на озере Теплом. По одному месту отдыха появится в Кировском и Демском районах.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в этом году откроют 11 новых пляжей. Они появятся в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске. Их оборудуют по стандартам, утвержденным в регионе в прошлом году.