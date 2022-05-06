Политолог оценил решение Орбана не поддерживать шестой пакет санкций ЕС

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддерживать шестой пакет антироссийский санкций Евросоюза говорит о том, что он думает о благосостоянии своей страны, считает директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«Логика Орбана не заключается в том, что он сильно любит Россию или имеет особое мнение по поводу русофобской линии ЕС, он говорит о себе, о своих интересах и об экономике своей страны и о благосостоянии своих граждан», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Как уточнил политолог, в случае если ЕС отказывается от российских энергоносителей, то объединение должно предложить альтернативу. Однако в случае с Евросоюзом — это «глупость и идиотизм», считает Мартынов. Настаивание Евросоюза на своем решении означает ставить под угрозу логику и существование ЕС вообще, заключил он.

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер.

5 мая Орбан пояснял, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей».

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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