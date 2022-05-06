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ГИБДД проведет массовые рейды на дорогах Самарской области

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Сотрудники ГИБДД выйдут на усиленный режим несения службы во время выходных в Самарской области. В регионе пройдут рейды, направленные на выявление водителей-нарушителей.

Профилактические мероприятия пройдут по всей территории Самарской области. В рейдах задействуют максимальное количество личного состава ГИБДД. Инспекторы уделят особое внимание автомобилистам, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, пишет НИА «Самара».

В Госавтоинспекции напоминают, что штраф за пьяное вождение составляет 30 тыс. рублей. Также водителям грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Аналогичные санкции предусмотрены за отказ от медицинского освидетельствования. При повторном нарушении водителям грозит уголовное наказание.

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