Попытки западных стран напичкать Киев оружием и своими наемниками не приведут ни к чему хорошему. Таким мнением поделился в пятницу, 6 мая, глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Мы видим попытки напичкать регион оружием, посылаются наемники. Ни к чему хорошему это не приведет», — заявил Макей, его слова привело агентство БелТА.

Он также добавил, что Белоруссия всегда выступала за решение любого спорного вопроса путем мирного урегулирования и неважно, где в данном случае будут проходить переговоры. Главным остается искренняя заинтересованность всех сторон конфликта.

Накануне, 5 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие быстрого прекращения конфликта на Украине. Для этого, по его мнению, Вашингтон должен сказать Киеву остановить боевые действия.

3 мая профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с газетой Kathimerini заявил, что Белый дом манипулирует украинскими властями в своих геополитических интересах, что подтверждается отказом американской стороны от решения ситуации вокруг Украины через диалог.

14 апреля представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить санкции.

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