Больше 20 палов травы ликвидировали в Брянской области за сутки

За минувшие сутки в Брянской области ликвидировали 25 палов травы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на спасателей.

Пожары удалось ликвидировать в Брасовском, Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, Карачевском, Погарском, Почепском, Рогнединском и Трубчевском районах. Пострадавших в результате возгораний нет.

К ответственности за нарушение правил пожарной безопасности будут привлечены три человека. Они выплатят административный штраф.

Особый противопожарный режим на территориях лесных участков введен с 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержали 77 поджигателей сухой травы. В отношении нарушителей могут быть возбуждены уголовные дела.