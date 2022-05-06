Больше 20 палов травы ликвидировали в Брянской области за сутки
За минувшие сутки в Брянской области ликвидировали 25 палов травы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на спасателей.
Пожары удалось ликвидировать в Брасовском, Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, Карачевском, Погарском, Почепском, Рогнединском и Трубчевском районах. Пострадавших в результате возгораний нет.
К ответственности за нарушение правил пожарной безопасности будут привлечены три человека. Они выплатят административный штраф.
Особый противопожарный режим на территориях лесных участков введен с 30 апреля.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержали 77 поджигателей сухой травы. В отношении нарушителей могут быть возбуждены уголовные дела.