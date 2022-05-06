Экономист назвал техвопросом сообщение ЦБ о возможных сбоях с операциями

Предупреждение Банка России о возможных задержках при проведении банковских операций из-за техработ — сугубо технический вопрос. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 6 мая.

«Если ЦБ быстро устранит проблему, то инфоповода нет. Если это будет происходить внезапно и регулярно, то будет поводом для обсуждения качества работы», — сказал экономист.

Ранее в пятницу регулятор сообщил, что могут быть ограничения в переводах в другие банки по системе быстрых платежей (СБП) из-за технических работ. Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. В Центробанке заверили, что деньги клиентов сохранны.

2 марта ЦБ рассказал о своей системе передачи финансовых сообщений, которая была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах. Ранее в тот же день Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния.

Санкции последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля.

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