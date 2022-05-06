Уникальные зарядные станции для электрокаров установят в Челябинске летом

На заводе «Электромашина» в Челябинске работают над созданием уникальной для России быстрозарядной станции для электромобилей. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Специалисты разрабатывают зарядную станцию для электроавтомобилей, которая позволяет зарядить машину на 80% за 20 минут. Аналогов электростанции на территории России нет. Запустить первые две станции в Челябинске планируется этим летом», — рассказали в пресс-службе.

Разработка будет оснащена интеллектуальной системой, обеспечивающей видеоаналитику и экомониторинг. На случай недостаточной мощности у точки присоединения зарядная станция может быть дополнительно оснащена системой накопления энергии. Также она сможет раздавать бесплатный Wi-Fi.

29 марта пресс-служба московского департамента транспорта сообщила, что на автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде начнут выпускать электромобили. О каких моделях электрокаров идет речь, не сообщается.

24 марта стало известно, что до 2024 года разработчик электрокаров АО «Кама» намерен создать опытные образцы первого российского электромобиля, который в том числе сможет использоваться в такси и каршеринге.