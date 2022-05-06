В ЕК предложили ввести эмбарго на поставки нефти из России через девять месяцев

Полный запрет на импорт российской нефти Евросоюз введет через девять месяцев. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Наше предложение — ввести эмбарго [на нефть], в зависимости от типов нефтепродуктов, через девять месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — сказал он в интервью газете Il Messaggero, опубликованном в пятницу, 6 мая.

Джентилони предупредил, что «это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику, но больше ударит по российской». Он также сказал, что «решение не участвовать напрямую в конфликте», но оказывать поддержку украинской стороне, в частности, посредством введения санкций, «имеет свою экономическую цену».

«Эту экономическую цену надо учитывать, оценивая и взвешивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся России и нам самим. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия», — отметил он.

Утром пятницы стало известно, что в Евросоюзе есть государства, которые выступают против эмбарго на том основании, что у них давние стабильные отношения с Россией в энергетической сфере. В частности, об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик. Он предположил, «что консенсуса в этом вопросе не будет».

Также в этот день премьер Венгрии Виктор Орбан назвал красной линией для страны санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России.

Днем ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что Евросоюз (ЕС) угрожает ввести санкции в отношении государств и компаний, которые поддерживают партнерские отношения с Москвой, тем самым подрывая запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу.

4 мая сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России. В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что отказ от российской нефти приведет экономику Европы к разрухе и стагнации. Эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам, заверил парламентарий.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, о которых сообщили обратившиеся к Москве за помощью власти республик Донбасса.

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