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Постпред Индии в ООН ответил на призыв Нидерландов уважать устав организации

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Фото: Global Look Press/Xie E
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Постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти отреагировал 6 мая на критику решения Нью-Дели воздержаться от голосования с осуждением действий России в Генеральной Ассамблее ООН.

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Ранее посол Нидерландов в Великобритании Карел ван Оостером написал в Twitter о том, что Индия не должна была воздерживаться в голосовании по ситуации на Украине. Он также отмечал, что стране следует уважать устав ООН.

«Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать», — ответил постпред Индии в Twitter.

25 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия для Индо-Тихоокеанского региона, как и для остального мира и они уже ощущаются сейчас в ценах на продукты питания, зерно и энергоносители.

При этом, как отметил обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен, Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития. По этой же причине Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих проведение спецоперации по защите Донбасса.

В тот же день руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян заявила, что Индия является страной, которая заслужила право осуществлять независимую внешнюю политику, а одним из важных аспектов для нее остаются отношения с РФ.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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