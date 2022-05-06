Крупный пожар произошел на рынке во Владикавказе

Крупный пожар в пятницу, 6 мая, произошел на рынке «Викалина» во Владикавказе. В распоряжении «Известий» появилась видеозапись с места инцидента.

Пламя охватило два ангара с вещами. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. К тушению привлечено 17 единиц техники и более 50 человек личного состава.

Как отметила пресс-служба главного управления МЧС по Северной сетии, пожарные локализовали возгорание на площади 4,5 тыс. кв. м.

«Локализация на 4500 кв. м в 10:35 мск», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба регионального минздрава отмечает, что медики сейчас оказывают помощь двум пострадавшим.

«На месте дежурит три бригады скорой помощи. Дополнительных сил на данный момент не требуется. Двоим пострадавшим помощь оказывается на месте», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Тобольске (Тюменская область) в результате крупного пожара сгорели два дома, а также серьезно пострадал человек. По словам очевидцев, пожарные также спасли из горящего дома женщину — ее вынесли через окно.