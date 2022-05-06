В Госдуме назвали выход из ЕС единственным путем сохранить суверенитет для европейских стран

Единство Европы терпит крах, и если страны Евросоюза хотят сохранить свой суверенитет, им нужно выходить из ЕС. Такое мнение выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в пятницу, 6 мая.

«Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Как предполагает спикер, в данной ситуации миллионы жителей Европы будут лишены права голоса, а их государства окончательно потеряют суверенитет.

Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что у стран Евросоюза нет единства в вопросе введения антироссийских санкций. Поэтому им приходится «искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа».

«Возникает вопрос: кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учета их мнения?» — резюмирует спикер Госдумы.

Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза, считает Володин.

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