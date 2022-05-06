Прямой эфир
Мир
Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов в Краматорске
Мир
МИД РФ рассказал о стагнации в переговорах с Украиной
Экономика
Минэкономразвития назвало цель вводящих санкции против России стран
Экономика
Депутат Госдумы назвала причины предлагаемой индексации пенсий
Политика
В Госдуме посоветовали странам ЕС выйти из союза для сохранения суверенитета
Мир
Постпред Индии в ООН ответил на призыв Нидерландов уважать устав организации
Экономика
В ЦБ сообщили о штатной работе сервисов платежной системы банка
Мир
Россиянку Сапегу приговорили к шести годам колонии в Белоруссии
Мир
Курс юаня к доллару достиг минимального показателя с 2020 года
Мир
Экс-глава Пентагона указал на желание Трампа нанести ракетные удары по Мексике
Общество
Юрист предостерег от уловки мошенников в преддверии Дня Победы
Сюжет:

В украинском видео с бабушкой со Знаменем Победы обнаружили несостыковки

0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В социальных сетях продолжают активно обсуждать видеозапись, на которой якобы присутствуют та самая давшая отпор украинским военным бабушка со Знаменем Победы. Пользователи к 6 мая нашли все больше очевидных несостыковок, которые указывают на то, что журналисты брали интервью совсем у другой женщины.

Так, по словам хакера Сергея Вакулина, подмену отчетливо выдает разный тембр голоса героинь: на первом ролике присутствует шепелявость в голосе, а на втором этого нет. Пророссийские Telegram-каналы также отмечают, что нужную бабушку украинская сторона найти не смогла, поэтому просто сняла фейковое видео.

Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Та бабушка, которую сейчас показывают, – это не наша бабушка. И дедушка тоже другой. Наша бабушка совсем старенькая и маленькая. И дедуля у нее в здравом уме и совсем не похож на того, который попал на украинское видео», — отметила одна из пользовательниц Сети.

Некоторые заметили, что у дедушки из оригинального видео шестиконечный крест, а у «поддельного» восьмиконечный.

7 апреля в Сети получила резонанс история бабушки, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ, поначалу приняв их за россиян. После того как украинские военные отобрали у нее знамя и растоптали его, женщина наотрез отказалась от предложенного ими пакета с продуктами, заявив, что за красный флаг погибали ее родители, а военные ВСУ на него наступили.

После пожилая женщина с флагом стала персонажем многочисленных стрит-арт-объектов. Так, в Воронеже ее скульптуру изготовил резчик по дереву Александр Ивченко. Художники в Екатеринбурге изобразили украинскую бабушку в виде граффити. На Урале отметили, что женщина стала настоящим символом смелости и достоинства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022