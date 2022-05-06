В украинском видео с бабушкой со Знаменем Победы обнаружили несостыковки

В социальных сетях продолжают активно обсуждать видеозапись, на которой якобы присутствуют та самая давшая отпор украинским военным бабушка со Знаменем Победы. Пользователи к 6 мая нашли все больше очевидных несостыковок, которые указывают на то, что журналисты брали интервью совсем у другой женщины.

Так, по словам хакера Сергея Вакулина, подмену отчетливо выдает разный тембр голоса героинь: на первом ролике присутствует шепелявость в голосе, а на втором этого нет. Пророссийские Telegram-каналы также отмечают, что нужную бабушку украинская сторона найти не смогла, поэтому просто сняла фейковое видео.

«Та бабушка, которую сейчас показывают, – это не наша бабушка. И дедушка тоже другой. Наша бабушка совсем старенькая и маленькая. И дедуля у нее в здравом уме и совсем не похож на того, который попал на украинское видео», — отметила одна из пользовательниц Сети.

Некоторые заметили, что у дедушки из оригинального видео шестиконечный крест, а у «поддельного» восьмиконечный.

7 апреля в Сети получила резонанс история бабушки, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ, поначалу приняв их за россиян. После того как украинские военные отобрали у нее знамя и растоптали его, женщина наотрез отказалась от предложенного ими пакета с продуктами, заявив, что за красный флаг погибали ее родители, а военные ВСУ на него наступили.

После пожилая женщина с флагом стала персонажем многочисленных стрит-арт-объектов. Так, в Воронеже ее скульптуру изготовил резчик по дереву Александр Ивченко. Художники в Екатеринбурге изобразили украинскую бабушку в виде граффити. На Урале отметили, что женщина стала настоящим символом смелости и достоинства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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