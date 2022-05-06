Участники субботников в Твери собрали 800 кубометров мусора

На территории Твери в рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистки продолжаются массовые субботники. Как сообщили в городской администрации, активисты уже собрали 800 кубометров мусора.

На сегодняшний день проведена уборка 68 территорий. Участие в субботниках принимают представители различных общественных организаций, студенты, сотрудники государственных и муниципальных органов власти и учреждений, предприятий, а также горожане.

Как уточняют «Тверские ведомости», 5 мая мероприятия прошли сразу в 10 местах. В их числе парк усадьбы И.В. Гурко в поселке Сахарово, Московское и Рябеевское шоссе, улицы Громова, Оснабрюкская и Хрустальная.

В преддверии Дня Победы субботники также проходят около памятных мест и мемориалов.

Следующие массовые мероприятия по уборке города пройдут 14, 21 и 28 мая.