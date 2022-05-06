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Резкие перепады температур прогнозируют в Алтайском крае

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Синоптики прогнозируют резкие перепады температур в выходные в Алтайском крае. Столбики термометров будут колебаться от –3 до +19 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, 7 мая ночью в Алтайском крае ожидается +8…+13 градусов, на северо-западе +2…+7 градусов. В дневные часы температура повысится до +12…+17 градусов. Западный ветер усилится до 22 м/с, пишет altapress.ru.

В ночь на 8 мая похолодает до -3 градусов. Синоптики прогнозируют дождь в предгорных районах. В дневные часы ожидается +11…+16 градусов, осадки прекратятся.

В ночь на 9 мая вероятны заморозки до –1 градуса. Днем потеплеет до +14…+19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках и ветре до 28 м/с в ряде регионов страны. В Краснодарском крае и Тюменской области прогнозируются ветер и гроза. Похолодание вероятно в Воронежской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Башкирии.

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