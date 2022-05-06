Эксперт оценил последствия ухода TeamViewer из России для пользователей

Прекращение работы софта для удаленного доступа TeamViewer в России является плохим, но не критичным для пользователей фактором, существует большое количество доступных альтернатив. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил «Известиям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

«Существует достаточно большое количество альтернатив с разным набором функциональности — как правило, все они чуть хуже, часть из них также заявили об уходе из России — например, приложение Microsoft, но часть из них точно работает в России — например, Mikogo,Dameware Remote Everywhere, ими точно можно пользоваться. Безусловно, уход TeamViewer — это очень плохо для удаленного управления устройствами, но не критично», — отметил специалист.

Накануне, 5 мая, руководство TeamViewer заявило, что не станет продлевать контракты с клиентами из России и Белоруссии. Подписки на TeamViewer, которые «не связаны с неправомерным использованием продуктов» и не затрагиваются санкциями, будут работать до конца срока, однако продлить их будет нельзя. Компания также уверяет, что заблокировала все нелицензионные подключения из России и Белоруссии.

При этом услуги TeamViewer сейчас предоставляются бесплатно пользователям на Украине.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.