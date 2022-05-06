Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт оценил последствия ухода TeamViewer из России для пользователей

Эксперт Кусков назвал уход TeamViewer из России плохим, но не критичным
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Puchner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прекращение работы софта для удаленного доступа TeamViewer в России является плохим, но не критичным для пользователей фактором, существует большое количество доступных альтернатив. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил «Известиям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

IT-компании РФ пожаловались на давление со стороны зарубежных партнеров

«Существует достаточно большое количество альтернатив с разным набором функциональности — как правило, все они чуть хуже, часть из них также заявили об уходе из России — например, приложение Microsoft, но часть из них точно работает в России — например, Mikogo,Dameware Remote Everywhere, ими точно можно пользоваться. Безусловно, уход TeamViewer — это очень плохо для удаленного управления устройствами, но не критично», — отметил специалист.

Накануне, 5 мая, руководство TeamViewer заявило, что не станет продлевать контракты с клиентами из России и Белоруссии. Подписки на TeamViewer, которые «не связаны с неправомерным использованием продуктов» и не затрагиваются санкциями, будут работать до конца срока, однако продлить их будет нельзя. Компания также уверяет, что заблокировала все нелицензионные подключения из России и Белоруссии.

При этом услуги TeamViewer сейчас предоставляются бесплатно пользователям на Украине.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022