«Совкомфлот» запланировал продать часть флота

Российская судоходная компания «Совкомфлот» планирует продать часть своего флота, в том числе «возрастные» суда, эксплуатация которых ограничена из-за санкций. Об этом сообщили в пятницу, 6 мая, в пресс-службе компании.

Накануне РБК со ссылкой на британское издание Lloyd's List сообщало, что «Совкомфлот» планирует продать до трети флота. Уточнялось, что суда могут быть проданы в ОАЭ и Китай.

Однако в компании заверили, что появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены.

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — сообщили в «Совкомфлоте».