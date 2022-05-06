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СКР расследует факт издевательства грузинского наемника над российским пленным на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России (СКР) в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция
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«В социальной сети была опубликована видеозапись, на которой грузинский наемник на Украине избивает пленного российского военнослужащего, пытаясь заставить его произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны», — говорится в сообщении.

В СКР в очередной раз отметили, что подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

3 мая стало известно, что российские силовики обнаружили пыточную камеру, а также заминированное тело человека в форме армии РФ неподалеку от города Херсон. На трупе были обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека было без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью.

22 апреля Следственный комитет России возбудил дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам пыток и истязаний российских военнопленных. По данным ведомства, проходящие службу в украинских СИЗО лица, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными, неоднократно допускали жестокое обращение в отношении российских военнослужащих, попавших в плен.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступники будут найдены и предстанут перед судом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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