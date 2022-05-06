Больше 40 фальшивых купюр обнаружили в Липецкой области

В первом квартале 2022 года в Липецкой области выявили 42 поддельные купюры. Жителям региона советуют быть внимательными при обращении с наличными.

По данным липецкого отделения Банка россии, всего выявлено 20 банкнот номиналом 5000 рублей, 14 купюр номиналом 2000 рублей, а также восемь купюр номиналом 1000 рублей, пишет LipetskMedia. Кроме того, из оборота выведены две фальшивки номиналом $100.

Специалисты отмечают, что проверить купюры на подлинность можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». В нем имеются сведения о банкнотах, которые находятся в обращении, и подробно изложена информация о защитных признаках.

В середине апреля в городе Мурино Ленинградской области был задержан мужчина, который обменял 18 тыс. настоящих рублей на 100 тыс. поддельных.