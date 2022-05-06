Мужчина серьезно пострадал в крупном пожаре в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) в результате крупного пожара сгорели два дома, а также серьезно пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 6 мая в 3:48 утра. На улице Семакова загорелся жилой дом площадью 50 кв. м. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на надворные постройки и соседний дом.

«В результате происшествия значительные ожоги получил мужчина 1957 года рождения. Он госпитализирован», — рассказали Megatyumen.ru в пресс-службе регионального МЧС.

По словам очевидцев, пожарные также спасли из горящего дома женщину — ее вынесли через окно.

Полная ликвидация возгорания была объявлена в 6:30. Дом площадью 50 кв. м выгорел полностью, соседний дом пострадал на площади 84 кв. м. Также огнем уничтожены 78 кв. м хозпостроек. Общая площадь пожара составила 240 кв. м, уточняет портал «Наш город».

В тушении были задействованы 15 человек личного состава и пять единиц техники.

5 мая сообщалось, что крупный пожар произошел в дачном поселке под Тюменью. Огонь перекинулся на сухую траву — выжжено 50 га земли.