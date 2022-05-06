Медведев назвал мужественным отказ Орбана поддержать эмбарго на энергоносители из РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг, отказавшись поддержать эмбарго на энергоносители из России. Такое заявление сделал в пятницу, 5 мая, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Орбан назвал красной линией для Венгрии санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России.

«Видимо, наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведёт на убой американский пастух», — написал Медведев.

Ранее, 5 мая, Орбан пояснял, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей».

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер.

В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовится представить новый пакет санкций. По ее словам, ожидается, что это будет полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов. Такое же мнение высказал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 апреля также выступил с заявлением о том, что Будапешт по-прежнему отказывается поддерживать общеевропейские экономические санкции против России в области энергетики.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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