СКР возбудил дело после обнаружения в Херсонской области тела со следами пыток

Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины со связанными руками с признаками насильственной смерти неподалеку от населенного пункта Зеленовка Херсонской области. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) в отношении военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (79 ОДШБ), которые были дислоцированы в вышеуказанном районе.

«В результате его осмотра (тела мужчины. — Ред.), проведенного с привлечением медицинского работника, зафиксированы резаные раны в области шеи, спины и ног. Оба коленных сустава имеют признаки огнестрельных ранений, нижние конечности обоих ног ампутированы», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают свидетелей преступления, личности погибшего, а также конкретного подразделения 79 ОДШБ, дислоцированного в указанной местности.

22 апреля СК России возбудил дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам пыток и истязаний российских военнопленных. По данным ведомства, проходящие службу в украинских СИЗО лица, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными, неоднократно допускали жестокое обращение в отношении российских военнослужащих, попавших в плен.

28 марта в Минобороны РФ рассказали, что в подвалах освобожденных зданий Мариуполя российские военные обнаружили тела мирных граждан, на которых остались следы пыток, а на коже вырезана неонацистская символика.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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