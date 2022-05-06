Контракт на содержание Центрального пляжа заключили в Липецке

В Липецке проведен электронный аукцион на выполнение работ по текущему содержанию Центрального пляжа. Территория будет подготовлена к купальному сезону до 30 мая.

Единственным поставщиком на торгах выступила липецкая компания. Стоимость выполнения работ составит чуть больше 180 тыс. рублей, пишет GOROD48. Исполнитель обязан отремонтировать существующие металлические конструкции, обновить краны питьевых фонтанчиков, установить буйки, повесить флаги, а также промыть систему водоснабжения. Для детей будет оборудована специальная зона купания.

Также договор предусматривает, что после окончания купального сезона подрядчик проведет консервацию зоны отдыха.

Всего в Липецке появится три пляжа на реке Воронеж. Пляж НЛМК в этом сезоне открыт не будет, так как на территории будет вестись благоустройство. В зоне отдыха обновят песок, расчистят береговую линию, оборудуют видеонаблюдение и освещение.