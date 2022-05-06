Собака укусила маленькую девочку за лицо в Бугуруслане

В Бугуруслане (Оренбургская область) собака напала на четырехлетнюю девочку и укусила ее за лицо. Об этом сообщает МО МВД «Бугурусланский».

Инцидент произошел во дворе жилого дома. По данным ведомства, ребенок сам подошел к животному во время его кормления.

Медики оказали помощь девочке и отпустили домой. Правоохранительные органы начали проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося, пишет 56orb.ru.

«Не стоит близко подходить к собакам, в том числе к бродячим», — предупреждают полицейские.

26 апреля в Сочи собака загрызла 12-летнюю участницу детского первенства России по шахматам. Школьница пробралась на огороженную территорию в поселке Лоо, чтобы покормить щенят, но на нее напала овчарка. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

На фоне этой трагедии президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» о том, каким правилам общения с собаками нужно обучить детей.