Храм в честь Сретения Господня освятили в Рязани

Храм в честь Сретения Господня освятили в Московском районе Рязани. Чин великого освящения и божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Большой храмовый комплекс построен на площади Новаторов. Он рассчитан на организацию воскресной школы, молодежного общества, приходских объединений и кружков, пишет РИА «7 новостей». 5 мая состоялось освящение нижнего придела храма.

Митрополит Марк поблагодарил всех участников службы за радость совместной молитвы и вручил награды митрополии и архиерейские грамоты труженикам прихода.

На текущий момент ведется подготовка к освящению верхнего придела храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, уточняет 62INFO.ru.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области проведут срочные противоаварийные работы на шести объектах культурного наследия, в том числе в четырех церквях.