Депутат Госдумы назвала причины предлагаемой индексации пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пятницу, 6 мая, назвала причины предпологаемой индексации пенсий.

«Исходя из роста уровня инфляции за I квартал, а Росстат показывает, что рост составил 9,95%, можно предположить, что именно на такой уровень, возможно, и будет повышена пенсия», — приводит RT слова Бессараб.

Она подчеркнула, что данный вопрос еще находится в стадии обсуждения. На данный момент точный уровень индексации неизвестен.

Ранее в этот день парламентарий сообщила, что пенсии российским пенсионерам проиндексируют автоматически. Она отметила, что пенсии, предположительно, проиндексируют на 8–9%.

20 апреля депутат также заявила, что индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года. По ее словам, предложение по индексации и сам процесс будут проработаны до конца июня.

16 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».