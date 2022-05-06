На хакатон в Москве пригласили разработчиков со всей России

В столице стартовал набор участников на хакатон Moscow City Hack. Состязание среди IT-специалистов пройдет с 10 по 13 июня в онлайн-формате, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Участникам предстоит создать новые цифровые продукты и сервисы под запросы столичных структур и крупных компаний. Сильнейшие команды разделят призовой фонд в размере 3,4 млн рублей, а их лучшие технологичные решения протестируют в условиях городской инфраструктуры и на предприятиях партнеров соревнования», — рассказала Сергунина.

В рамках хакатона IT-специалисты попробуют разработать сервис проверки псевдонаучных статей и поддельных новостей. Он должен находить первоисточник материала, анализировать его достоверность, а также сопоставлять тиражируемые сообщения с оригиналом и выявлять смысловые искажения.

Кроме того, разработчикам предстоит создать сервис по размещению и поиску задач для столичных волонтеров, а также придумать инструмент, позволяющий собирать информацию об инновационной продукции московских предприятий, которая может заменить импортные аналоги.

Заявку можно подать до 6 июня на сайте организатора хакатона — Агентства инноваций Москвы (подведомственен столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития).

Первый хакатон Moscow City Hack прошел в 2021 году. Организаторы получили заявки от 1,2 тыс. человек из 79 регионов России. Победителями стали 15 команд из 114.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что наиболее перспективных IT-специалистов трудоустроили в структуры столичного правительства, а разработчикам лучшего решения в области онлайн-образования предложили запустить пилотный проект с коммерческим партнером хакатона.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.