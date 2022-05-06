В ЦБ сообщили о штатной работе сервисов платежной системы банка

Сервисы платежной системы Банка России работают штатно. Об этом в пятницу, 6 мая, говорится в сообщении регулятора.

«С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Центробанк сообщал о замедлении обработки операций в сервисах платежной системы банка, а также в СПФС в связи с техническими работами.

2 марта в Центробанке рассказали, что российские банки могут пользоваться СПФС для передачи информации внутри страны, а для связи с зарубежными корреспондентами у них есть другие каналы, включая собственные. В этот же день ранее Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT.

18 апреля стало известно, что уже 52 иностранные организации из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT — СПФС.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния.

Санкции последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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