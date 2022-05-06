Деревянный мост отремонтируют в Мурманске по требованию прокуратуры

Прокуратура потребовала провести капитальный ремонт деревянного моста в Мурманске. Работы необходимо выполнить до конца февраля 2023 года.

Речь идет о переправе через реку Роста в районе домов № 60–63. По данным прокуратуры Ленинского округа, конструкция моста имеет ряд дефектов. Из-за загнивания древесины частичному разрушению подвержены несущие элементы пешеходной переправы. Это создает опасность для местных жителей.

Прокуратура подала иск в суд с требованием от муниципального бюджетного учреждения выполнить ремонт моста. Переправу необходимо восстановить до 28 февраля 2023 года. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Ранее в этот день сообщалось, что власти Томска отказались от идеи установки понтонного дублера Коммунального моста. Скорость течения в реке Томи для временной переправы слишком высокая. Кроме того, установка понтонов может обойтись бюджету в 630 млн рублей. На время ремонта Коммунального моста будет вводиться реверсивное движение.