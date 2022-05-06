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Врач рассказала об опасности сыра при гипертонии

Врач-диетолог Королева: не рекомендуется есть много сыра при гипертонии, заболеваниях почек и мигрени
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Не рекомендуется есть много сыра при гипертонии, заболеваниях почек и мигрени. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с «Москвой 24».

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«Сыр противопоказан в большом количестве людям с гипертонической болезнью. Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови», — сказала диетолог.

По ее словам, всё это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления.

Также она рекомендует быть осторожными с этим продуктом людям с заболеваниями почек. Дело в том, что при злоупотреблении сыром жидкость в организме задерживается и нарушается пассаж мочи, отмечает врач.

Врач также отметила, что людям с мигренью сыр дозволителен в ограниченных количествах.

Она подчеркнула, что даже если у человека нет противопоказаний, это не значит, что сыр должен быть на столе ежедневно.

«Рацион должен быть достаточно разнообразен. В нем должны быть продукты не только животного, но и растительного происхождения, побольше пищевых волокон и другие источники полноценного белка. Сыр можно есть максимум 3–4 раза в неделю», — заключила Королева.

29 марта врач Владимир Станкевич рассказал, что компульсивное переедание может привести к ожирению, которое впоследствии способно спровоцировать развитие опасных заболеваний у человека.

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