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Журналист «Известий» показал кадры подготовки штурма Авдеевской промзоны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Интернациональная бригада «Пятнашка» готовится к штурму Авдеевской промзоны, для того чтобы выбить оттуда позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин в пятницу, 6 мая, продемонстрировал кадры с места событий.

Журналист отметил, что данную зону нельзя разбомбить, так как на территории находится фильтровальная станция, которая снабжает водой Донецкую Народную Республику (ДНР). Поэтому военные методично выявляют укрепления ВСУ, а затем разбивают их посредством артиллерии и авиации на начальном этапе подготовки к штурму.

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«В общем, они на позиции привозили готовые блиндажи, просто-напросто их закапывали, выкапывали яму, опускали в землю, доливали бетоном, сверху идет у них земельный слой, потом идет прослойка брусчатки, сверху опять идет земля», — рассказал Трушнину офицер «Пятнашки» с позывным Терек.

Корреспондент отметил, что интербригада полностью состоит исключительно из добровольцев.

Ранее в этот же день доброволец рассказал о причинах присоединения к «Пятнашке», сформированной в ДНР восемь лет назад. Так, один из ее членов с позывным «Латыш» присоединился к «Пятнашке» месяц назад. Он приехал из Сибири с формой и снаряжением.

11 апреля артист Донецкой филармонии Франсуа Модеме рассказал, почему он решил добровольно присоединиться к силам Донецкой Народной Республики и участвовать в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Артист решил стать добровольцем, после того как не нашел своего имени в списках мобилизованных.

30 марта при взрыве гранаты погиб служивший в Народной милиции Донбасса доброволец из Италии Эди Онгаро. Он закрыл собой боеприпас, спасая товарищей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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