Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте за нарушение этического кодекса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу республики в Египте Кайрату Лама Шарифу в связи с нарушением им этического кодекса госслужащих. Об этом сообщает в пятницу, 6 мая, пресс-служба главы государства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», — говорится в сообщении.

Поводом для выговора стала запись, которую дипломат сделал на странице соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ), в которой предложил вернуть столице страны прежнее название Астана и переименовать республику в Казахское Государство. Свое предложение посол обосновал тем, что Казахстану якобы пора избавиться от спорных названий времен СССР и Российской империи. Сейчас на странице дипломата данная запись уже отсутствует.

Согласно Этическому кодексу госслужащих Казахстана, им не следует публично выражать свое частное мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям государственной политики. Или же раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию, и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления и коллег госслужащих.

16 марта Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана.