CNN узнал о передаче Украине данных США о крейсере «Москва»

США предоставили Украине информацию о местонахождении крейсера «Москва». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Сообщается, что украинские войска заметили тогда российский корабль в Черном море. Они связались со Штатами, чтобы наверняка подтвердить, что это именно тот крейсер. США в свою очередь предоставили все разведданные о его местонахождении, подтвердив, что это «Москва».

Пентагон в свою очередь опроверг выданную CNN информацию, пишет газета The New York Times.

«Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания», — заявил представитель ведомства Джон Кирби, сообщение которого приводит издание.

13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Отмечалось, что экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

22 апреля в Минобороны РФ рассказали, что тогда около 400 моряков удалось спасти. В ведомстве сообщили и о потерях: погиб один из членов экипажа, без вести пропали еще 27 военнослужащих.