Из Мариуполя за сутки эвакуировали 518 человек, включая 67 детей. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск. — Ред.) 5 мая до 08:00 6 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировано 518 человек, включая 67 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — сообщил штаб в Telegram.

Отмечается, что всего с 5 марта на этом направлении эвакуировано 28 336 человек.

5 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 10,6 тыс. человек были эвакуированы из опасных районов Донбасса и с Украины 4 мая. По его словам, всего с начала специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса эвакуировано уже 1 114 318 человек, из которых 199 348 — дети.

Мизинцев также напомнил, что в российских регионах работает более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью головы к приему беженцев.

3 мая российские военнослужащие доставили 40 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области. В населенные пункты региона были доставлены продукты, лекарства, а также предметы первой необходимости.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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